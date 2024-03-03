В ходе специальной военной операции погиб житель Иволгинского района Очиров Цырен Баярович.Цырен Баярович Очиров родился 16 марта 1982 в с. Ташир Селенгинского района. В 1999 году окончил среднюю школу N°26 г. Улан-Удэ. В школьные годы Цырен проявил себя как ответственный, надёжный товарищ и друг, всегда был готов помочь, принимал участие во всех школьных мероприятиях. В 2003 году окончил Бурятский Республиканский Индустриальный Техникум (БРИТ).С 2003 года начал работать торговым представителем в городах: Бийске, Северодвинске, Архангельске, Тобольске. Встретил свою судьбу в г. Тобольск.В августе 2023 года подписал контракт и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции.Погиб 7 ноября 2023 г. выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество в ходе выполнения боевых задач.Награждён посмертно орденом Мужества.У Цырена Баяровича остались мама Долгор Дамбаевна, сестра Арюна, супруга Рузиля, дочь Марианна и сын Руслан.В памяти родных и близких, друзей и всех, кто знал Цырена, он навсегда останется добрым, отзывчивым человеком, любящим сыном, братом, мужем и отцом, сообщили в администрации Иволгинского района.