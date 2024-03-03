Происшествия 03.03.2024 в 15:24
В ходе специальной военной операции погиб житель Иволгинского района
Цырен Очиров награждён посмертно орденом Мужества
Текст: Ольга Лазарева
В ходе специальной военной операции погиб житель Иволгинского района Очиров Цырен Баярович.
Цырен Баярович Очиров родился 16 марта 1982 в с. Ташир Селенгинского района. В 1999 году окончил среднюю школу N°26 г. Улан-Удэ. В школьные годы Цырен проявил себя как ответственный, надёжный товарищ и друг, всегда был готов помочь, принимал участие во всех школьных мероприятиях. В 2003 году окончил Бурятский Республиканский Индустриальный Техникум (БРИТ).
С 2003 года начал работать торговым представителем в городах: Бийске, Северодвинске, Архангельске, Тобольске. Встретил свою судьбу в г. Тобольск.
В августе 2023 года подписал контракт и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции.
Погиб 7 ноября 2023 г. выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество в ходе выполнения боевых задач.
Награждён посмертно орденом Мужества.
У Цырена Баяровича остались мама Долгор Дамбаевна, сестра Арюна, супруга Рузиля, дочь Марианна и сын Руслан.
В памяти родных и близких, друзей и всех, кто знал Цырена, он навсегда останется добрым, отзывчивым человеком, любящим сыном, братом, мужем и отцом, сообщили в администрации Иволгинского района.
Цырен Баярович Очиров родился 16 марта 1982 в с. Ташир Селенгинского района. В 1999 году окончил среднюю школу N°26 г. Улан-Удэ. В школьные годы Цырен проявил себя как ответственный, надёжный товарищ и друг, всегда был готов помочь, принимал участие во всех школьных мероприятиях. В 2003 году окончил Бурятский Республиканский Индустриальный Техникум (БРИТ).
С 2003 года начал работать торговым представителем в городах: Бийске, Северодвинске, Архангельске, Тобольске. Встретил свою судьбу в г. Тобольск.
В августе 2023 года подписал контракт и отправился добровольцем в зону проведения специальной военной операции.
Погиб 7 ноября 2023 г. выполняя боевое задание, проявив стойкость и мужество в ходе выполнения боевых задач.
Награждён посмертно орденом Мужества.
У Цырена Баяровича остались мама Долгор Дамбаевна, сестра Арюна, супруга Рузиля, дочь Марианна и сын Руслан.
В памяти родных и близких, друзей и всех, кто знал Цырена, он навсегда останется добрым, отзывчивым человеком, любящим сыном, братом, мужем и отцом, сообщили в администрации Иволгинского района.
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