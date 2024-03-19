Происшествия 19.03.2024 в 13:30

В Бурятии неизвестный отстрелил еще одного кота

На этот раз питомец погиб. Живодеры орудуют в Гусиноозерске
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии неизвестный отстрелил еще одного кота

Жители Гусиноозерска сообщают об очередном инциденте с неизвестным стрелком.

«Кто-то действительно отстреливает котов. Наш два дня пролежал дома, скончался. Кто-то свой травмат проверяет, потом за людей возьмётся? Это произошло в Кедровом»,

- пишут горожане.

В Бурятии неизвестный отстреливает кошек на улицах
15.03.2024 в 10:21
Напомним, неделей ранее в соцсетях появилось сразу несколько жалоб, что кто-то выстреливает из пневматического оружия по кошкам. Местные жители опубликовали в группе «Весь Гусиноозерск» фотографию своего пострадавшего любимца и пули, которую они вытащили из его тела. Там же присоединились горожане с разных улиц Гусиноозерска. Они написали, что с их питомцами случилось подобное.

Кроме того, на днях в Гусиноозерске также рассказывали, что неизвестный стреляет по автомобилям. Некоторые жители считают, что за преступлениями могут стоять одни и те же хулиганы.


Фото: pixabay.com

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Гусиноозерск живодеры

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