В Бурятии неизвестный отстрелил еще одного кота

Жители Гусиноозерска сообщают об очередном инциденте с неизвестным стрелком.

«Кто-то действительно отстреливает котов. Наш два дня пролежал дома, скончался. Кто-то свой травмат проверяет, потом за людей возьмётся? Это произошло в Кедровом»,



- пишут горожане.



Напомним, неделей ранее в соцсетях появилось сразу несколько жалоб, что кто-то выстреливает из пневматического оружия по кошкам. Местные жители опубликовали в группе «Весь Гусиноозерск» фотографию своего пострадавшего любимца и пули, которую они вытащили из его тела. Там же присоединились горожане с разных улиц Гусиноозерска. Они написали, что с их питомцами случилось подобное.

Кроме того, на днях в Гусиноозерске также рассказывали, что неизвестный стреляет по автомобилям. Некоторые жители считают, что за преступлениями могут стоять одни и те же хулиганы.





Фото: pixabay.com