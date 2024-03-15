В Бурятии неизвестный отстреливает кошек на улицах

Жительница Гусиноозерска сообщила, что недавно кто-то выстрелил в ее домашнего кота на улице. Как внезапно выяснилось, подобных инцидентов в городе было уже несколько.

«Здравствуйте соседи, на днях подстрелили нашего кота. Сначала думали, что подрался, шишка. Сегодня достала пулю... Берегите своих питомцев!»,



- обратилась она к землякам в группе «Весь Гусиноозерск.



К посту жительница приложила фотографию с раной и пулей. При этом, к сообщению добавляют - это уже далеко не первый случай по городу. Жителей призвали сообщать район и местность, где случалось подобное. Имеет смысл обращаться в соответствующие органы.













«Добрый вечер! У нас тоже кота стреляли по осени. Пуля застряла почти на кончике уха. Район ул. Почтовой и Советской», - пишет жительница.

«У нас в кота тоже стреляли. Была дыра, которая долго не заживала. Улица Сосновая» - комментируют там же.

«Нашла двух неживых котов на улице, лежали рядом, вот и думаю: собаки задавили или люди начали истреблять?» - задается вопросом другая жительница.





Фото: "Номер один"; "Весь Гусиноозерск"