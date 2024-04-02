В Бурятии полицейские привели примеры ДТП, где граждане, непристегнутые ремнями безопасности, получили травмы

В Бурятии продолжаются мероприятия по предупреждению травматизма граждан и пропаганде использования ремней безопасности. Целевые профилактические рейды прошли Баргузинском, Заиграевском, Мухоршибирском и Северо-Байкальском районах.В Северобайкальске стражи порядка предупредили граждан о мерах административной ответственности за нарушение правил применения пассивных средств безопасности. Также полицейские привели примеры ДТП, где граждане получили травмы, будучи непристегнутыми ремнями безопасности.В Баргузинском районе в ходе акции «Пристегни ремень» основной акцент был сделан на правилах безопасной перевозки детей и использование детских удерживающих устройств. Автоинспекторы проверяли безопасность юных пассажиров и призывали родителей беречь своих детей. «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка», - разъясняли сотрудники Госавтоинспекции.В Мухоршибирском районе сотрудники ГИБДД напомнили, что эффективность ремней безопасности доказана десятилетиями их использования. Они являются надёжным средством, способным удержать пассажира транспорта, при внезапном торможении либо аварии.Беседы о важности пользования ремнями безопасности автоинспекторы Заиграевского района провели в центре пос. Заиграево. На центральной улице они останавливали водителей транспортных средств и информировали их о последствиях пренебрежения ими. Автомобилистов просили контролировать использование ремней безопасностями всеми пассажирами транспорта, в том числе и сидящих на задних сидениях, а также быть примером не только для своих близких, но и для всех участников дорожного движения.Фото: МВД Бурятии