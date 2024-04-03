Происшествия 03.04.2024 в 09:59
В Бурятии на пожаре погибли поросенок и 15 цыплят
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
Текст: Андрей Константинов
Ночью 3 апреля на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Турунтаево Прибайкальского района. К месту вызова был направлен дежурный караул 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ в составе 2 человек и 1 единицы техники.
«На момент прибытия пожарных огнём была охвачена стайка. Возгорание было потушено в течение 10 минут. В результате пожара изнутри обгорела стайка на площади 10 кв.м., погибли 1 поросёнок и 15 цыплят», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: «Номер один»
«На момент прибытия пожарных огнём была охвачена стайка. Возгорание было потушено в течение 10 минут. В результате пожара изнутри обгорела стайка на площади 10 кв.м., погибли 1 поросёнок и 15 цыплят», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
Фото: «Номер один»
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