В Бурятии на пожаре погибли поросенок и 15 цыплят

Ночью 3 апреля на пульт пожарной части поступило сообщение о возгорании надворных построек в селе Турунтаево Прибайкальского района. К месту вызова был направлен дежурный караул 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ в составе 2 человек и 1 единицы техники.«На момент прибытия пожарных огнём была охвачена стайка. Возгорание было потушено в течение 10 минут. В результате пожара изнутри обгорела стайка на площади 10 кв.м., погибли 1 поросёнок и 15 цыплят», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Фото: «Номер один»