В Бурятии осудили поджигателя, по вине которого погибли отец с дочерью

В коридоре квартиры он поджег висевшую там одежду, после чего снаружи подпер входную дверь и скрылся. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям помещения. Женщина с отцом погибли на месте. Ее сожитель успел выбраться из квартиры через окно, получив ожоги. Дом сгорел полностью.







Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 31-летнего жителя села Кома Прибайкальского района. В результате поджога многоквартирного дома, который устроил подсудимый, погибли мужчина и его дочь, еще один человек получил ожоги. 12 сельчан, включая двоих детей, остались без крыши над головой.Напомним, резонансное преступление произошло 30 марта 2023 года, а его мотивом стала ревность.Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в доме проживали мужчина-инвалид со своей взрослой дочерью и её сожителем. Днем 30 марта к ним пришел бывший муж женщины. Увидев её с другим мужчиной, злоумышленник решил убить их.Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным в убийстве двух лиц с особой жестокостью, совершенным общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: Следственный комитет Бурятии, «Прибайкалье-инфо.24/7»