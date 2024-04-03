Происшествия 03.04.2024 в 15:25

В Бурятии осудили поджигателя, по вине которого погибли отец с дочерью

Суд приговорил мужчину к 22 годам колонии строгого режима
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осудили поджигателя, по вине которого погибли отец с дочерью
Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении 31-летнего жителя села Кома Прибайкальского района. В результате поджога многоквартирного дома, который устроил подсудимый, погибли мужчина и его дочь, еще один человек получил ожоги. 12 сельчан, включая двоих детей, остались без крыши над головой.

Напомним, резонансное преступление произошло 30 марта 2023 года, а его мотивом стала ревность.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, в доме проживали мужчина-инвалид со своей взрослой дочерью и её сожителем. Днем 30 марта к ним пришел бывший муж женщины. Увидев её с другим мужчиной, злоумышленник решил убить их.

В коридоре квартиры он поджег висевшую там одежду, после чего снаружи подпер входную дверь и скрылся. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям помещения. Женщина с отцом погибли на месте. Ее сожитель успел выбраться из квартиры через окно, получив ожоги. Дом сгорел полностью. 


Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным в убийстве двух лиц с особой жестокостью, совершенным общеопасным способом, а также в умышленном уничтожении чужого имущества. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: Следственный комитет Бурятии, «Прибайкалье-инфо.24/7»
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