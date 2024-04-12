Жертвами клещей в Бурятии стали уже 20 человек

В Бурятии активность клещей набирает обороты. Как сообщили в республиканском Роспотребнадзоре, по состоянию на 12 апреля за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось уже 20 человек, 9 из них – дети.«Обращения зафиксированы в Баунтовском, Бичурском, Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Тункинском, Хоринском районах и Улан-Удэ. По результатам исследований два клеща оказались таежными, остальные – луговые», - рассказали в Роспотребнадзоре Бурятии.Фото: «Номер один»