30-летняя Сэсэг Буинова исчезла в ночь с 11 на 12 апреля. Последний раз её заметили в сотых кварталах. Родные обратились в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Одета пропавшая была в чёрные брюки, куртку, водолазку и ботинки. B дeнь иcчeзнoвeния дeвyшкa былa нa чepнoм aвтoмoбилe Mitsubishi Outlander, гocнoмep: A720MP0З .

Дома её ждут трое детей.

Возбуждено уголовное дело.

По последней информации, в одном из дворов по ул. Столбовая найден автомобиль пропавшей женщины. Поиски ее самой продолжаются.





Фото: "Номер один"