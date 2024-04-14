Происшествия 14.04.2024 в 14:00
В Улан-Удэ продолжаются поиски 30-летней горожанки
Женщину ищут уже третьи сутки
Текст: Анастасия Величко
30-летняя Сэсэг Буинова исчезла в ночь с 11 на 12 апреля. Последний раз её заметили в сотых кварталах. Родные обратились в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Одета пропавшая была в чёрные брюки, куртку, водолазку и ботинки. B дeнь иcчeзнoвeния дeвyшкa былa нa чepнoм aвтoмoбилe Mitsubishi Outlander, гocнoмep: A720MP0З .
Дома её ждут трое детей.
Возбуждено уголовное дело.
По последней информации, в одном из дворов по ул. Столбовая найден автомобиль пропавшей женщины. Поиски ее самой продолжаются.
Фото: "Номер один"
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