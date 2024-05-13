В Бурятии пьяный водитель «Камри» устроил смертельное ДТП, но сам не пострадал

В Бурятии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, случившегося сегодня днем на автодороге в 8 км от Гусиноозерска.«По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии 33-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, 18-летняя девушка с тяжелыми травмами госпитализирована», - сообщили в ГИБДД Бурятии.Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель «Камри», который особо не пострадал, оказался пьян. Результат его освидетельствования показал 0,90 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении мужчины составлен соответствующий административный материал.Фото: ГИБДД Бурятии