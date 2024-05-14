Происшествия 14.05.2024 в 10:09

В Улан-Удэ женщина на «Камри» сбила ребенка на пешеходном переходе

Мальчика госпитализировали с травмами
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ женщина на «Камри» сбила ребенка на пешеходном переходе
Наезд на ребенка случился вечером 13 мая на бульваре Карла Маркса. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на нерегулируемом пешеходном переходе 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри» сбила 11-летнего мальчика. Школьник получил травмы и был госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло в городе около 12 часов ночи. На ул. Магистральная 43-летний водитель «Камри» не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Алион». В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки «Алиона», женщины 26 и 28 лет. Их доставили в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 мая

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