В Улан-Удэ женщина на «Камри» сбила ребенка на пешеходном переходе

Наезд на ребенка случился вечером 13 мая на бульваре Карла Маркса. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на нерегулируемом пешеходном переходе 38-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Камри» сбила 11-летнего мальчика. Школьник получил травмы и был госпитализирован.Еще одно ДТП произошло в городе около 12 часов ночи. На ул. Магистральная 43-летний водитель «Камри» не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной «Тойота Алион». В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две пассажирки «Алиона», женщины 26 и 28 лет. Их доставили в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии