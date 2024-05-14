Жителя Улан-Удэ пять раз судили по одному и тому же делу

Иволгинский районный суд Бурятии вынес очередной приговор в отношении 26-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Как сообщили в прокуратуре Бурятии в январе 2019 года в одном из домов в селе Поселье обвиняемый после совместного распития спиртного избил своего знакомого. От полученных травм тот впоследствии скончался.«Прокурорами представлена исчерпывающая совокупность доказательств, на основании которых коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт о виновности мужчины. Он приговорен к 7 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», - рассказали в прокуратуре.Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменений, он вступил в законную силу.Примечательно, что по этому делу парня судят уже не первый раз. Впервые оно поступило в Иволгинский райсуд еще в январе 2020 года. В июле того же года по нему был вынесен обвинительный приговор, который позже отменила вышестоящая инстанция. Так повторялось несколько раз, нынешний приговор – уже пятый по счету. Отметим, все пять раз дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.Будет ли осужденный добиваться отмены очередного приговора в кассационной инстанции, пока не известно.Фото: «Номер один»