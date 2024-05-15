Происшествия 15.05.2024 в 12:57

В Улан-Удэ несовершеннолетний ребенок стал жертвой мошенников

Он оформил кредит, пытаясь получить бесплатное «золото» в компьютерной игре
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ несовершеннолетний ребенок стал жертвой мошенников

В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 31-летняя горожанка, сообщив о том, что неустановленное лицо оформило на нее кредит в онлайн-сервисе банка в сумме более 600 тысяч рублей.

- В ходе проведения следственных действий было установлено, что несколькими днями ранее на её имя был оформлен кредит в онлайн-сервисе с подтверждениями через смс-коды с телефона, которым пользуется ее несовершеннолетний сын, - сообщили в управлении МВД России по г. Улан-Удэ.

Выяснилось, что 12-летний подросток во время компьютерной игры увидел сообщения в чате сетевых игроков о бесплатной раздаче игрового «золота». Мальчик написал неизвестному в мессенджер, где собеседник рассказал, что он раздает «золото» бесплатно, но необходимо сообщить коды из смс-сообщений для получения игровой валюты.

Женщина увидела на электронной почте уведомления об оплате страховки по кредиту и обратилась в офис банка, а узнав об оформленном на ее имя займе – в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.


Фото: ru.freepik.com

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