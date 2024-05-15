Жительницу Улан-Удэ повторно осудили за пьяное вождение

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в пьяном вождении.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, ранее 29-летнюю девушку уже судили за вождение автомобиля в пьяном виде. Тогда её приговорили к обязательным работам и лишили прав. Несмотря на это, в декабре 2023 года горожанка вновь села пьяной за руль и ездила на машине, пока её не остановили сотрудники ГИБДД.Рассмотрев материалы дела, Октябрьский райсуд признал женщину виновной и приговорил её к полутора годам лишения свободы условно. Также её лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.Гособвинитель не согласился с чрезмерной мягкостью приговора и обжаловал его.«Верховный суд Бурятии согласился с доводами прокурора и изменил приговор. Женщине заменили условное осуждение на наказание в виде принудительных работ», - сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»