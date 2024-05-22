Происшествия 22.05.2024 в 10:15
В Бурятии тушат два лесных пожара
Площадь, пройденная огнем, превысила сто гектаров
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара в Баргузинском и Баунтовском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной возгорания в Баргузинском районе стал переход огня на лес с земель иных категорий. В Баунтовском районе пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.
Сейчас работы по ликвидации возгораний продолжаются.
«На тушении работают 35 человек из числа лесной охраны, МЧС и привлеченных. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 101 га», - сообщили в РАЛХе.
Фото: «Номер один»
Сейчас работы по ликвидации возгораний продолжаются.
«На тушении работают 35 человек из числа лесной охраны, МЧС и привлеченных. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 101 га», - сообщили в РАЛХе.
Фото: «Номер один»
ТегиЛесной пожар