В Бурятии тушат два лесных пожара

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара в Баргузинском и Баунтовском районе. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной возгорания в Баргузинском районе стал переход огня на лес с земель иных категорий. В Баунтовском районе пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.Сейчас работы по ликвидации возгораний продолжаются.«На тушении работают 35 человек из числа лесной охраны, МЧС и привлеченных. Задействовано 9 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 101 га», - сообщили в РАЛХе.Фото: «Номер один»