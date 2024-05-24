Происшествия 24.05.2024 в 15:54

Семь жителей Бурятии за сутки лишились доступа к Госуслугам

Все они продиктовали коды из СМС позвонившим им незнакомцам
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Текст: Андрей Константинов
Семь жителей Бурятии за сутки лишились доступа к Госуслугам
За прошедшие сутки сразу семь жителей Бурятии сообщили в полицию о взломе их аккаунтов на Госуслугах. Потерпевшие зарегистрированы в Тарбагатайском, Баргузинском, Северобайкальском районах республики и в Улан-Удэ.

Как рассказали в МВД Бурятии, 56-летней жительнице Улан-Удэ позвонил неизвестный мужчина, который представился оператором пенсионного фонда. Он пояснил, что горожанке якобы неправильно посчитали стаж работы перед выходом на пенсию и предложил записаться на личный прием для проведения перерасчета. Для этого женщине направили смс с кодами, которые она продиктовала неизвестным якобы для подтверждения записи.

В этот же день другому мужчине поступил звонок от неизвестной девушки, которая представилась сотрудницей оператора сотовой связи. Она сообщила, что у него истекает срок использования абонентского номера. Чтобы его продлить, необходимо было назвать пришедший пароль из смс. Мужчина так и сделал поверил, а вскоре не смог войти в свой личный кабинет на портале Госуслуги.

В Северобайкальском районе жертвой мошенников стала 58-летняя женщина. Позвонившая ей девушка представилась сотрудником страховой компании «СОГАЗ» и сообщила, что необходимо заменить страховой полис. Для этого надо было назвать номер, который женщине отправили в СМС-сообщении.

Как отметили в МВД Бурятии, после восстановления доступа на Госуслуги жертвы мошенников заметили, что взломщики запрашивали документы на их имя.

«Полученные злоумышленниками копии документов и сведения могут способствовать дистанционному незаконному получению микрозаймов на имя потерпевших граждан», - предупреждают в полиции.

Фото: скриншот
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