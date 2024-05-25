Происшествия 25.05.2024 в 15:51

Улан-удэнка потеряла полмиллиона на крипте

Женина хотела заработать на инвестициях, но вместо этого стала жертвой мошенников
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Текст: Макар Захаров
Улан-удэнка потеряла полмиллиона на крипте

Жительница Октябрьского района Улан-Удэ увидела в социальных сетях рекламу на тему инвестиций. Перешла по ссылке на сайт и оставила заявку со своими данными. Спустя некоторое время через мессенджер ей позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками инвестиционной компании и предложили женщине обзавестись дополнительным заработком с помощью продаже криптовалюты.

Потерпевшая, ни о чем не подозревая, согласилась. Она перевела лже-инвесторам личные сбережения на несколько банковских счетов. Но этого было увы недостаточно. Гражданке пришлось еще взять кредит на 514 тысяч рублей. В конечном итоге - все деньги были «потеряны».

Отметим, по данным прокуратуры Бурятии, за последнюю неделю жители перечислили мошенникам 14 миллионов рублей.

Фото: «Номер Один».

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