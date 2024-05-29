Происшествия 29.05.2024 в 12:45
Жительницу Улан-Удэ запугали уголовным делом о государственной измене
Под давлением аферистов горожанка перечислила им 330 тысяч рублей
Текст: Андрей Константинов
50-летняя жительница Улан-Удэ стала очередной жертвой мошенников. Женщина перечислила аферистам 330 тысяч рублей, поверив в историю, выдуманную лже-сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ.
Как рассказали в МВД Бурятии, всё началось со звонка псевдо-консультанта федеральной службы по финансовому мониторингу. Девушка на том конце провода сообщила, что на имя горожанки открыты счета в различных банках и оформляется кредит на 600 тысяч рублей. Эти деньги планируются к перечислению внешнеполитическому врагу.
Для улан-удэнки такие сведения стали новостью: никаких подобных действий она не предпринимала. Однако аферисты продолжали убеждать её в достоверности происходящего и советовали срочно перевести все средства на «безопасный счёт». Легенду поддержал и, якобы, сотрудник ФСБ, который пригрозил: женщина подозревается в государственной измене, поэтому необходимо выполнить все требования «работника Росфинмониторинга», если она не хочет быть привлечена к уголовной ответственности.
Под давлением аферистов гражданка сняла со вклада в отделении банка 200 тысяч рублей, а через банкомат обналичила сбережения в сумме еще 130 тысяч рублей. Затем, купив по указанию мошенника телефон с поддержкой бесконтактной оплаты и установив на него специальное приложение, перевела все средства на указанные счета. Уже позже она осознала, что ей обманули.
Фото: «Номер один»
Как рассказали в МВД Бурятии, всё началось со звонка псевдо-консультанта федеральной службы по финансовому мониторингу. Девушка на том конце провода сообщила, что на имя горожанки открыты счета в различных банках и оформляется кредит на 600 тысяч рублей. Эти деньги планируются к перечислению внешнеполитическому врагу.
Для улан-удэнки такие сведения стали новостью: никаких подобных действий она не предпринимала. Однако аферисты продолжали убеждать её в достоверности происходящего и советовали срочно перевести все средства на «безопасный счёт». Легенду поддержал и, якобы, сотрудник ФСБ, который пригрозил: женщина подозревается в государственной измене, поэтому необходимо выполнить все требования «работника Росфинмониторинга», если она не хочет быть привлечена к уголовной ответственности.
Под давлением аферистов гражданка сняла со вклада в отделении банка 200 тысяч рублей, а через банкомат обналичила сбережения в сумме еще 130 тысяч рублей. Затем, купив по указанию мошенника телефон с поддержкой бесконтактной оплаты и установив на него специальное приложение, перевела все средства на указанные счета. Уже позже она осознала, что ей обманули.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество