В Бурятии воры обчистили женщину, вскрыв шкафчик в «Абсолюте»

Средь бела дня мужчина и женщина, находясь в одном из магазинов «Абсолют» в Улан-Удэ, открыли одну из ячеек в камере хранения и забрали все хранившиеся там чужие вещи. Вещей оказалось немало: рюкзак, наушники, телефон, три отреза ткани, документы, женский кошелек, банковские карты, наличные деньги и мужские вещи.

Открыть ячейку с чужими вещами преступная парочка попросила «неосведомленное об их преступных намерениях неустановленное следствием лицо, передав ему имевшийся при них ключ».

Неизвестный, не подозревая об истинных преступных намерениях парочки, открыл ячейку, в которой хранилось имущество посторонней женщины.

Воришки, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает и они останутся не замеченными для окружающих, похитили все имевшиеся в ячейке вещи.

Добычей нечистых на руку горожан стали: рюкзак черного цвета с надписью, наушники, сотовый телефон марки «ZTE bladeаЗ», ткань белого цвета длиной 7 метров, ткань красного цвета длиной 2 метра, ткань цвета «хаки» длиной 1 метр, документы (паспорт, СНИЛС, медицинский полис), банковские карточки, кошелек женский, 700 рублей налички, два картохолдера, мужской костюм, мужску3ю летнюю рубашку, мужскую майку и носки.

Парочка скрылась с похищенными вещами, распорядившись в дальнейшем ими по своему усмотрению.

Своими преступными действиями воры причинили женщине значительный материальный ущерб на общую сумму 22 700 рублей.

Октябрьский районный суд квалифицировал действия подсудимых по п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче подробных показаний, посредственную характеристику по месту жительства, добровольную выдачу похищенного имущества и полное возмещение ущерба потерпевшей.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б, в» ч.2 ст. 158 УК РФ и назначить каждому наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным и установить каждому испытательный срок 1 год.



Фото: "Номер один"