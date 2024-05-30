Администратор гостиницы в Бурятии обиделась на постояльца и обчистила его на 220 тысяч

Уроженка города Гусиноозерск работала администратором в одной из гостиниц Улан-Удэ. Однажды в гостиницу заселился нетрезвый мужчина. Через некоторое время у администратора и постояльца случился конфликт, во время которого клиент оскорбил женщину. Она рассердилась и забрала у него из номера банковские карты.

В гостиницу пришел клиент. Он был в нетрезвом состоянии, она заселила его в первый номер. Через некоторое время из его номера раздался грохот. Женщина подумала, что он упал и мог себе что-то сломать. Она постучала в дверь и спросила, все ли нормально. Затем администратор взяла ключ и открыла его номер. Женщина зашла и увидела, что клиент лежит напротив туалета и входной двери. Она помогла ему подняться, он лег.

Позже мужчина пришел и попросил дать ему бутылку алкоголя. Клиент попытался расплатиться банковской картой, но поскольку был не трезв, то не смог правильно набрать пин-код, после чего попросил это сделать её, назвал код карты. Она набрала код, и оплата прошла. Поскольку код был простым, женщина его запомнила.

Через некоторое время у мужчины закончилось время бронирования. Администратор стучалась, но он не открывал дверь, потом она приоткрыла дверь и сказала, что у него вышло время бронирования. Мужчина в ответ что-то бормотал. Его одежда была разбросана, сам он наполовину лежал на кровати, банковские карты лежали на столе.

«Она в тот день работала третьи сутки. Мужчина её до этого оскорблял, она разозлилась на него и забрала карты со стола. Деньги она сняла с обеих карт, при этом пин-код, который ранее ей называл мужчина, подошел также к карте другого банка», - говорится в материалах дела.

Она проверила баланс и сняла 30000 рублей, потом еще 40000 рублей с одной карты, после чего три раза по 50 000 рублей с карты другого банка. Когда она сняла деньги, то увезла их в Гусиноозерск в квартиру родителей, потому что в Улан-Удэ она проживает в общежитии и оттуда их могли украсть. Когда её доставили в отдел полиции, она сразу сообщила оперативникам, что все похищенные деньги у неё, они поехали в Гусиноозерск и там все изъяли.

Отметим, что постоялец гостиницы о том, что у него сняли деньги с карт, узнал не сразу. «На указанных картах находились его пенсионные сбережения, этими картами он практически не пользуется. Пропажу обнаружил случайно, уведомление о том, что денежные средства сняты с банковских карт ему не приходили», - отмечается в материалах дела.

Все похищенные деньги женщина вернула и попросила прощения у потерпевшего. Просила учесть, что не работает, поскольку ухаживает за престарелыми родителями. Фактически она находится на иждивении родителей, так как не имеет возможности работать.

Октябрьский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно.





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