В Улан-Удэ полыхает банный комплекс

Как гласит народная мудрость, кто в бане парится, никогда не старится, однако местным любителям баньки придется выбрать на неопределенное время другой способ отдыха и омоложения. Как сообщают подписчики «Номер один», в 140 квартале Октябрьского района Улан-Удэ жутко полыхает банный комплекс «Лесной рай», известный многим ранее, как «Банный двор».

На полученных видеокадрах видно, что огонь перекинулся уже с построек на ограждение. Существовала угроза перехода огня и на лесной массив, окружающий банный комплекс.

Как прокомментировали редакции «Номер один» в Республиканском агентстве ГО и ЧС, пожар уже удалось оперативно локализовать.

- На тушении работали 13 человек и 4 единицы техники. Пострадавших нет. Причину будут устанавливать дознаватели, которые уже работают на месте происшествия, - сказали в пресс-службе ГО и ЧС.

Фото: скриншот видео пожара от подписчицы «Номер один»