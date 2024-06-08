Сварщик в Бурятии чуть не остался без глаз

В Иволгинском районе при проведении электрогазосварочных работ пострадал 44-летний мужчина. Он получил ожоги лица и глаз, пытаясь распилить бочку с краской. Как рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС, 7 июня в ограде жилого дома произошло возгорание бочки.

- На момент прибытия пожарных горения не было, но из-за воспламенения краски мужчина 1980 года рождения получил ожоги лица и глаз. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ. При помощи угловой шлифовальной машины местный житель пытался распилить бочку из-под краски, - рассказали в РА ГО и ЧС.

В ведомстве предупредили, что при приведении огневых работ следует убедиться, что вблизи нет легковоспламеняемых, взрывоопасных предметов и горючих материалов.

Фото: loon.site