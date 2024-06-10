Улан-удэнскому бомжу за убийство выделили казенную жилплощадь

В Октябрьском районе Улан-Удэ за умышленное убийство собутыльника осудили бомжа. Разозлившись на товарища, он забил его до смерти, после чего сбежал с места преступления.

Как рассказали в прокуратуре Октябрьского района г. Улан-Удэ прошлым летом 54-летнего мужчина без определенного места жительства познакомился с 66-летним жителем столицы. – В его квартире в 112-м микрорайоне он периодически ночевал. В ноябре 2023 г. между ними возник конфликт, в ходе которого виновный, разозлившись на товарища, нанес ему руками и ногами более двадцати ударов и скрылся. Потерпевший через непродолжительное время скончался, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд назначил виновному наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Отбывать он их будет в исправительной колонии строгого режима.

Фото: loon.site