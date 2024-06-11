Происшествия 11.06.2024 в 14:29

Клещи в Бурятии покусали уже около 2-х тысяч человек

Все они обратились за медпомощью
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Текст: Елена Кокорина
Клещи в Бурятии покусали уже около 2-х тысяч человек

В Бурятии зафиксировали 1697 человек, укушенных клещами. Укусы были зарегистрированы во всех районах республики и городе Улан-Удэ. Все пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Всего на сегодня привито против клещевого энцефалита более 82 тысяч жителей республики, в т.ч. более 43 тысяч детей.

- Напоминаем, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ или ФАП – если вы проживаете в районе. Если же вы являетесь жителем Улан-Удэ, то следует обратиться в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по ул. Пирогова, 9а, - прокомментировали в Роспотребнадзоре республики.

Сдать клеща на исследование можно в лабораториях по адресам:

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б (тел.8 (3012) 41-02-66, рабочие дни, воскресенье)

Республиканская клиническая инфекционная больница, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а (8 (3012) 41-67-23, 41-67-05, рабочие дни, суббота).

Фото: loon.site

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