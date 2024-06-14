Происшествия 14.06.2024 в 09:20

Отравившиеся улан-удэнцы находятся на грани жизни и смерти

Они попали в реанимацию после отравления антифризом
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Текст: Елена Кокорина
Отравившиеся улан-удэнцы находятся на грани жизни и смерти

Трое улан-удэнцев попали в больницу скорой медицинской помощи с тяжелым токсическим отравлением. Причиной послужил выпитый ими антифриз.

Двое мужчин и женщина поступили в приемно-диагностическое отделение больницы в бессознательном состоянии. Со слов родственницы, вызвавшей скорую, они употребляли антифриз.

- Пациентам диагностированы тяжелые поражения головного мозга и почек. Все они находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Двоим проводится заместительная почечная терапия.

За их жизнь борются врачи. Обстоятельства случившегося выясняются, - комментируют в БСМП.

Напомним, что антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой. Все охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля очень ядовиты при приёме внутрь (летальная доза для чистого этиленгликоля — примерно 2 мл/кг массы тела для взрослого). Первые симптомы отравления этиленгликолем схожи с алкогольным отравлением, однако через 20-30 минут они сменяются потерей сознания и судорогами, при тяжёлом отравлении в отсутствие лечения смерть наступает через 13-20 дней.

Фото: Номер один

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