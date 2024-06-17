В Бурятии забывчивый сельчанин устроил пожар

Пожар произошел 16 июня в селе Мантуриха Кабанского района. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, местный житель готовил еду на газовой печи в летней кухне. Во время готовки, не выключив печь, он ушёл в огород, а когда вернулся обратно – помещение было охвачено огнём. Сельчанин сразу позвонил в пожарную охрану.«К месту происшествия прибыли пожарные подразделения 2-го Кабанского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 2 единиц техники. Они в течение часа потушили возгорание на общей площади 20 кв.м. В результате пожара изнутри полностью выгорел пристрой, обрушилась крыша помещения», - рассказали в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС