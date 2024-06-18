В Улан-Удэ на автобусной остановке жестоко убили школьника

Погоня проходила вдоль автодороги, подросток пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. Возле остановки мужчина настиг его, применил электрошокер, а затем нанес множество ударов ножом по шее и телу. От полученных ран тот скончался. Злоумышленник скрылся, однако спустя некоторое время его задержали в одном из магазинов неподалеку от места преступления.









Следственный комитет Бурятии сообщил о задержании подозреваемого в убийстве 17-летнего школьника в Улан-Удэ. Жестокое преступление произошло вчера утром на остановке «Лесобаза» на улице Волочаевской.Как рассказали в следственном ведомстве, подозреваемый - 29-летний мужчина, проживающий в Орловской области. Он в соцсетях познакомился с местной жительницей и в начале года прилетел в Улан-Удэ. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах нападения на подростка. В настоящее время проводится проверка его показаний на месте преступления.Согласно восстановленной картине происшествия, в ночь на 17 июня подозреваемый приехал на такси к знакомой, но женщина не пустила его в дом. Мужчина заночевал во дворе, а утром увидел неподалеку молодого человека, принял его за любовника женщины и погнался за ним. В действительности, подросток проживал по соседству и утром направлялся на работу.«В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - сообщили в Следственном комитете.Фото: Следственный комитет Бурятии