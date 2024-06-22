В Улан-Удэ пропал подросток

В Улан-Удэ полиция разыскивает 15-летнего Бориса Степанова. 20 июня подросток ушел из дома по ул. Одонская и до сих пор не вернулся.Приметы: азиатской внешности, на вид 16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза карие.Был одет в спортивную черную кофту, темно-серые джинсы, темно-синие кроссовки, белую футболку.При наличии информации о несовершеннолетнем МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-24-20, 8 (3012) 23-53-22, 8 (3012) 23-36-45, 8 (924) 543-20-49.