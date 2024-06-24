Происшествия 24.06.2024 в 14:54

Житель Улан-Удэ потерял 4 млн рублей после знакомства с девушкой в соцсети

Незнакомка соблазнила парня возможностью легкого заработка
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ потерял 4 млн рублей после знакомства с девушкой в соцсети
23 июня в полицию Улан-Удэ обратился 28-летний горожанин. Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина в соцсети познакомился с девушкой, которая посоветовала ему заработок на инвестициях, сославшись на то, что сама около года успешно занимается как инвестированием, так и трейдингом и, в том числе, имеет дело с криптовалютой. По направленной ею ссылке «инвестиционной компании» парень зарегистрировался, введя анкетные данные.

Спустя пару дней в мессенджере ему позвонил «аналитик». Предложив пассивный заработок, он пообещал высокий процент дохода от вложенных сумм. По его наводке потерпевший скачал, якобы, необходимые для работы мобильные приложения, а затем под руководством уже другого «менеджера» пополнил баланс личного кабинета в сервисе на минимальную сумму – 25 тысяч рублей.

Затем последовала активная «работа». Гражданин делал «ставки на выгодные инвестиционные позиции», которые, как он полагал, приносили ему прибыль: доход на «инвестиционном счете» рос.

Небольшую часть «заработанных денег» парню удалось «вывести», что вдохновило его на вложение более крупных сумм. Будучи уверенным в прибыльности инвесткомпании, горожанин оформил онлайн-кредит на 1,2 миллиона рублей, которые перевел по указанным реквизитам, а через несколько дней – еще три займа общей суммой свыше 1,8 миллиона рублей.

Когда доход «увеличился» до 5 миллионов рублей, мужчина решил его вывести, однако сделать это оказалось возможным только при условии оплаты 15% от полученной прибыли. Для этого из личных средств он вложил еще около 500 тысяч рублей. Но не тут-то было: появилось новое условие – получение «сидкода», для чего требовалось внести еще более 500 тысяч рублей. Эти деньги потерпевший занял у брата.

В дальнейшем горожанин в надежде получить деньги писал и звонил аналитику фирмы, но тот придумывал всё новые причины для невозможности их вывода и просил дать пару дней для решения вопроса.

В итоге улан-удэнец понял, что попал в сети мошенников, понеся при этом огромный ущерб – свыше 4 миллионов рублей.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Отметим, что по месту работы мужчины полицейские неоднократно проводили профилактические мероприятия, на одном из которых он участвовал и был осведомлен о данном способе мошенничества. Однако, по его словам, доверился девушке из соцсети», - рассказали в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

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