Все четверо пострадавших в жутком ДТП в Бурятии были пьяны

В ГИБДД Бурятии сообщили подробности страшной аварии, случившейся вчера вечером в Заиграевском районе. Там 20-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавший со стороны Улан-Удэ в направлении Эрхирика, не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел с дороги и несколько раз перевернулся.







«Водитель с тяжелыми травмами в состоянии комы госпитализирован в РКБ им. Семашко. 20-летний и 18-летний пассажиры с травмами также доставлены в больницу. Еще один пассажир после осмотра и оказания помощи отпущен домой. Все четверо находились в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии