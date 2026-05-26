В Улан-Удэ на Жердева частично ограничат движение

В столице Бурятии обновляют тротуарную плитку по улицам Жердева и Шумяцкого, от Акбэса до 43 квартала. Автомобилистов предупреждают: из-за ремонта по мере выполнения работ на разных участках временно будет вводиться частичное ограничение движения на дороге.

Водителей призывают заранее планировать маршруты объезда. Сейчас специалисты завершили укладку первого слоя асфальта на парковке напротив дома по ул. Жердева, 138.

«Всего на отрезке протяжённостью 1,2 км отремонтируют тротуары, уложат новое дорожное покрытие, а также обновят знаки и дорожную разметку. Эти работы затронут дорогу, по которой жители добираются до школы №32, Байкальского колледжа туризма и сервиса и парка «Юбилейный», - сообщили в мэрии.

Ремонт ведется за счет средств из республиканского дорожного фонда, выделенных в виде субсидий местному бюджету.