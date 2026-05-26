В Бурятии владельца турбазы наказали за вспыхнувшее здание УФСИН

В Кабанском районе мужчине, унаследовавшему базу отдыха «Теремок», придётся возместить ущерб за пожар, который уничтожил баню и повредил имущество соседей. Верховный суд Бурятии пересмотрел решение районного суда и постановил взыскать с него в доход государства более 302 тысяч рублей.Всё случилось 15 февраля 2025 года. На участке, который фактически находился в пользовании семьи, загорелась баня. Огонь перекинулся на соседнюю базу отдыха, принадлежащую федеральному учреждению УФСИН. Пострадал пластиковый сайдинг гостевого корпуса и наружные электросети. Сторож, который топил печь, уже ушёл на СВО и в феврале 2026 года был признан пропавшим без вести.Районный суд ранее удовлетворил иск УФСИН и взыскал с владельца почти 398 тысяч рублей. Однако Верховный суд частично изменил решение. Назначенная по делу экспертиза показала, что реальный ущерб составляет 302 447 рублей. Кроме того, деньги теперь пойдут не в УФСИН, а в казну Российской Федерации. Причина - на момент вынесения апелляции федеральное учреждение уже лишилось права оперативного управления на это имущество, и его должны были передать в Росимущество.Сам ответчик пытался оспорить решение, заявляя, что баня была возведена без согласования, а виноват в случившемся сторож. Он также настаивал на том, что УФСИН не имеет права подавать иск, так как больше не является владельцем объекта. Но апелляционная инстанция сочла иное: на момент подачи иска учреждение ещё обладало правами на имущество, а ответчик, унаследовавший турбазу, всё равно несёт ответственность за сохранность построек на своей территории. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела назвало причиной пожара нарушение правил эксплуатации печи.Фото: «Номер один»