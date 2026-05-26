В Улан-Удэ подвыпивший мужчина порезал двух незнакомцев ножом из-за «иди сюда»

В Улан-Удэ мужчина отметил день рождения друга, поругался с незнакомцами, вытащил нож и ранил двоих. Одного ударил в грудь, другого - в поясницу. Потерпевшими оказались сотрудники полиции, которые отдыхали в том же заведении. Нападавший утверждал, что оборонялся, и не хотел никого убивать. Суд первой инстанции переквалифицировал дело с покушения на убийство на умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, назначив 350 часов обязательных работ. Прокуратура обжаловала приговор, но Верховный суд Бурятии лишь частично удовлетворил жалобу, признав один из эпизодов хулиганством. Наказание увеличили на 50 часов, но мужчина уже отсидел этот срок в СИЗО, поэтому от обязательных работ его освободили.Вечером 4 октября 2025 года компания из трёх мужчин возвращалась с дачи и заехала в караоке-бар «Гавана» на улице Боевой. Охранник не пустил их из-за несоответствия дресс-коду и сильного опьянения. Компания стояла на улице, ждала такси. В этот момент из бара вышел покурить незнакомец. Между ним и одним из приятелей завязалась перепалка. Конфликт перерос в драку. Нападавший дважды ударил своего оппонента в грудь с левой стороны. Как установил суд, удар был не колющим, а рубящим, «наотмашь». Затем он убежал и нанёс ещё одно ножевое ранение - в правый бок - мужчине, который пытался его догнать. Оба потерпевших оказались сотрудниками полиции.Скорая помощь доставила раненых в больницу. Одному зашили рану грудной клетки, другому - рану поясницы. Оба от госпитализации отказались. Экспертиза признала травмы лёгкими - они потребовали лечения до трёх недель.На следствии и в суде подсудимый настаивал, что убивать не хотел. Умысла не было, просто оборонялся. Он утверждал, что сначала один из потерпевших пытался подойти к нему с криками «иди сюда», а второй погнался за ним с явным намерением причинить вред. В баре они были посторонними, впервые видели друг друга. Подсудимый заявил, что использовал нож исключительно для самообороны, тычковых ударов не наносил, орудие потом выбросил.Суд первой инстанции не нашёл доказательств умысла на убийство. Подсудимый нанёс по одному удару каждому, не добивал, не преследовал. Локализация ранений и их характер (непроникающие, лёгкий вред здоровью) подтверждали отсутствие намерения лишать жизни. А после случившегося он сам ушёл, нож выбросил. Прокуратура настаивала на переквалификации на хулиганство, так как повод был малозначительный, а нападавший изначально вёл себя агрессивно.Верховный суд Бурятии отменил приговор и вынес новый. Судьи признали, что в отношении первого потерпевшего преступление совершено из хулиганских побуждений - конфликт возник на пустом месте. В отношении второго - в связи с выполнением общественного долга (тот пытался задержать нападавшего). Сам виновник был пьян, и это состояние сочли отягчающим обстоятельством. Наказание увеличили до 400 часов обязательных работ. Но так как мужчина провёл в СИЗО четыре месяца, суд зачёл этот срок из расчёта один день за восемь часов работ. Наказание он уже фактически отбыл. Осуждённого освободили из-под стражи. Гособвинитель просил реальный срок, но не получил. Оба потерпевших в суде заявили, что претензий не имеют.Фото: «Номер один»