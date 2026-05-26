Просьба о тишине едва не стоила жителю Бурятии жизни

В Бурятии следователи расследуют уголовное дело в отношении жительницы Гусиноозерска, обвиняемой в покушении на убийство. Ее неадекватное поведение и, собственно, само нападение, было вызвано безобидной просьбой мужчины о тишине.

Поножовщина случилась в ночь на 25 мая 2026 года во время совместного распития алкоголя, сообщают в СК республики. Между сожителями вспыхнула ссора, после которой мужчина решил уйти спать, поэтому попросил женщину вести себя потише. Это привело её в ярость и не в силах сдержать агрессию, дама схватила кухонный нож и ударила сожителя. Ранение оказалось опасным для его жизни, но женщина не придала этому значения и продолжила спокойно распивать спиртное.

- Лишь спустя несколько часов обратив внимание на жалобы истекающего кровью, она вызвала скорую помощь и мужчину экстренно госпитализировали. В настоящее время следствие решает вопрос о заключении обвиняемой под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательств и установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в Следкоме РБ.

Фото: СК РБ