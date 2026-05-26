Общество 26.05.2026 в 16:01
Программисты бесплатно сделали портал для жителей Улан-Удэ
Там можно узнать о всех событиях, происходящих в городе
Текст: Андрей Константинов
В столице Бурятии начал работу городской гид Uuportal.ru. Он станет единой точкой сбора информации о всех городских событиях.
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, уже сейчас здесь можно получить актуальную информацию о культурных или развлекательных мероприятиях: кино, спектаклях, концертах и выставках. Кроме того, на портале можно узнать погоду, Зурхай на неделю, расписание хуралов и служб в дацанах и храмах, увидеть движение автобусов и трамваев в режиме реального времени, получить сведения об отключении воды или электричества.
– Перед нами стояла задача создать единое пространство, где можно увидеть все события на сегодня и в ближайшее время, которые происходят в городе. На нашу просьбу откликнулась команда молодых разработчиков. Коллеги работают безвозмездно. Просто предложили реализовать свой творческий потенциал программистов. И согласились создать информационный портал, куда бы собирались городские события культурные, спортивные, любые мероприятия, которые происходят на территории города, – рассказал заместитель мэра – руководитель аппарата администрации Улан-Удэ Николай Намсараев.
Больше улан-удэнцам не нужно заходить на сайты каждого кинотеатра или театра, чтобы увидеть их афишу. На портале есть кнопка, которая сразу покажет все события на сегодня, завтра, послезавтра и дальше по календарю. Более того, ярлык на портал можно сохранить на своем рабочем столе.
– Для того, чтобы не заходить все время в браузер, при входе с любого устройства у вас появится окошечко «Установить портал». То есть можно установить как приложение вашего браузера. И он будет у вас на рабочем столе. Либо приложение будет у вас на iPad, на Android, – сообщил разработчик Егор Бельских.
Портал собирает городские события автоматически с сайтов, Домов культуры, сайтов кинотеатров и других первоисточников информации. Причем на портал абсолютно бесплатно могут попасть любые организаторы, которые проводят мероприятия в Улан-Удэ. Для этого нужно лишь подать заявку о мероприятии прямо на сайте в разделе «Календарь», нажав кнопку «Предложить событие».
