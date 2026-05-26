Происшествия 26.05.2026 в 17:24

В Бурятии прекратили «собачье» уголовное дело

Виновник происшествия наказан в административном порядке
Текст: Петр Санжиев
Фото: Следственный комитет Бурятии
Бурятский следком поставил точку в деле об укусе безнадзорной собакой девушки в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. О ЧП стало известно 7 января этого года. Как сообщалось в соцсетях, нападение произошло в районе местного киоска по распилу мяса.

Федор Михалев, председатель СНТ «Багульник», говоря о киоске «Распил мяса», оказавшемся в центре внимания, тогда сообщал «Номер один», что ларек был установлен на территории СНТ - земля под киоск была официально арендована. «С хозяином был заключен договор на аренду определенной площади земли и что на ней предприниматель будет заниматься распиловкой мяса с условием того, что не будет подкармливать собак», - рассказывал Федор Михалев.

После инцидента с укусом киоск пропал. Отметим, что происшествие имело резонанс, на него обратили внимание в Москве.

Бурятский следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. УК РФ «Халатность». Силовики подозревали наличие бездействия и ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей. Как сообщили «Номер один» в силовом органе, по результатам расследования уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях должностных лиц органов местного самоуправления признаков халатности.

«В рамках расследования установлено, что собака, напавшая на потерпевшую, имела хозяина и находилась на самовыгуле. Владелец собаки привлечен к административной ответственности за нарушение правил выгула домашнего животного», - сообщили в ведомстве.

Вопрос о взыскании причиненного в результате нападения собаки вреда должен решаться пострадавшей девушкой в гражданском порядке путем предъявления соответствующего иска к владельцу животного.
