Общество 26.05.2026 в 16:06

Монголии дадут 100 миллионов евро на высадку деревьев

С помощью ЕС сторона будет бороться с опустыниванием
Текст: Иван Иванов
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) планирует предоставить Монголии кредит в размере до 100 миллионов евро на развитие лесного сектора. Совместно с партнёрами по развитию и финансовыми организациями также формируется инвестиционный портфель общим объёмом до 200 миллионов евро.

Как сообщает информационный портал «Монцамэ», эти вопросы были обсуждены на встрече заместителя министра окружающей среды и изменения климата Б. Мунхтамира с представителями Европейского инвестиционного банка Жан-Филиппом Стинсом и Александром Хорстом, а также делегацией представительства Европейского союза (ЕС) в Монголии.

Стороны обсудили ход подготовки технико-экономического обоснования программы "Устойчивое лесопользование и биоэкономика", реализуемой в рамках стратегии ЕС Global Gateway. Отдельное внимание было уделено вопросам управления проектом, структуре реализации, координации участвующих организаций и механизмам финансирования.

Кроме того, стороны обсудили представление инвестиционной карты и результатов исследования на 17-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP17), которая состоится в в Монголии, а также возможности привлечения дополнительных инвестиций от международных партнёров.

