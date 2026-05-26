В Улан-Удэ фигуранты дела не смогли вспомнить, почему один оказался в тюрьме, а другой в больнице

Железнодорожный районный суд в Улан-Удэ приговорил местного жителя к 2,5 годам колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Проще говоря, горожанин в ходе пьяной ссоры ударил своего знакомого ножом в живот. Примечательно, что ни тот, ни другой, который все же выжил, так и не вспомнили причину ссоры, приведшей к поножовщине.

Всё случилось ранним утром, сообщает издание «МК в Бурятии». Двое мужчин, давние знакомые с детства, находились в доме на одной из улиц Улан-Удэ. Оба были в сильном алкогольном опьянении: пили водку накануне и еще всю ночь. Как позже вспоминал потерпевший, выпили они много. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Точную причину ни подсудимый, ни потерпевший уже не помнили, но оба сошлись на том, что в ходе конфликта стояли напротив друг друга и выражались нецензурно.

Разозлившись, хозяин квартиры схватил с журнального столика кухонный нож. Нож был самодельным: вместо нормальной рукоятки — кусок картона, обмотанный чёрной изолентой. Тем же ножом они до этого резали закуску. Удар пришелся в область живота.

Потерпевший пошатнулся, но смог самостоятельно дойти до дивана и лечь. Из раны сильно пошла кровь. Он снял с себя футболку и прижал её к ране. Подсудимый, по его словам, предлагал вызвать скорую, но знакомый сперва отказывался — думал, что кровь остановится сама. Однако состояние ухудшалось, и тогда осужденный позвонил в скорую и в полицию. А самодельный нож вышвырнул в окно. Позже, при осмотре места происшествия, его нашли в снегу.

Приехавшая бригада скорой помощи оказала пострадавшему первую помощь: обработала и перевязала рану, измерила давление, уровень кислорода в крови. Мужчину госпитализировали в БСМП. Диагноз — колото-резаная рана передней брюшной стенки, проникающая в брюшную полость, с повреждением большого сальника и кровоизлиянием. В брюшной полости обнаружили сгустки крови до 40 мл. Такое повреждение по своему характеру непосредственно создаёт угрозу для жизни, поэтому его квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств явку с повинной, признание вины, раскаяние, оказание помощи потерпевшему, принесение извинений, отсутствие претензий со стороны потерпевшего и его просьбу о мягком наказании, а также болезненное состояние здоровья подсудимого.

Фото: нейросеть