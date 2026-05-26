В Бурятии многодетная мать выехала на встречку и протаранила микроавтобус с пассажирами

В Заиграевском районе мать троих детей устроила серьёзное ДТП. Женщина не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу и врезалась в микроавтобус. Пассажирка служебной машины получила тяжёлые травмы, перенесла восемь операций и несколько месяцев не вставала с постели. Суд взыскал с виновницы и её работодателя 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.Авария случилась днём 20 ноября 2024 года на трассе в Заиграевском районе. Женщина ехала на своей иномарке со стороны одного села в направлении другого. В какой-то момент она не справилась с управлением, вылетела на «встречку» и лоб в лоб столкнулась с микроавтобусом, который принадлежал районному хозяйственно-транспортному отделу.В микроавтобусе ехала 67-летняя пассажирка. Удар пришёлся как раз на ту сторону, где она сидела. Женщину госпитализировали с тяжёлыми травмами. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломы основания черепа, рёбер, шейных позвонков и ключицы. Два с половиной месяца она провела в нейрохирургии и травматологии, перенесла восемь операций, из них две под общим наркозом. Ей установили металлические конструкции, и после выписки она ещё долго не могла вставать.Водитель микроавтобуса, в отличие от пассажирки, был пристёгнут. Но и он получил травмы.Виновницу ДТП привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлёкшее тяжкий вред здоровью человека. Расследование ещё не закончено.Пассажирка подала гражданский иск о компенсации морального вреда. Прокуратура помогала ей в суде. Истица требовала полтора миллиона рублей.Судья частично удовлетворил иск. Ответчиками признали обоих владельцев машин: виновницу ДТП и учреждение, которому принадлежал микроавтобус. С них солидарно взыскали 400 тысяч рублей.Хотя виновница - мать троих несовершеннолетних детей, её доход не превышает 41 тысячи рублей в месяц, но это не стало основанием для снижения суммы. Судья объяснил: сила удара была такой, что травм избежать бы не удалось, даже если бы пострадавшая была пристёгнута. Водитель микроавтобуса был пристёгнут, но тоже пострадал.Апелляция отклонила жалобу виновницы. Её доводы о том, что надо было сначала дождаться результатов уголовного дела и установить точную степень её вины, не убедили судью. Нарушение ПДД очевидно: выезд на встречную полосу.Фото: «Номер один»