Происшествия 10.07.2024 в 12:31

18-летнего юношу задержали в Улан-Удэ при изготовлении наркотиков из конопли

Он признался, что делал его для личного употребления
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Текст: Служба информации "Номер один"
18-летнего юношу задержали в Улан-Удэ при изготовлении наркотиков из конопли

Росгвардейцы задержали 18-летнего жителя Улан-Удэ при изготовлении наркотиков. Юношу обнаружили в одном из заброшенных деревянных домов Улан-Удэ. В ходе осмотра сотрудники почувствовали сильный запах ацетона возле дома.

- Пройдя в заброшенную квартиру, росгвардейцы задержали молодого человека, который изготавливал наркотическое средство. При нем были полиэтиленовые пакеты с травянистой массой с характерным запахом конопли и бутылки с растворителем, - сообщили росгвардейцы.

Задержанный 18-летний улан-удэнец находился в состоянии наркотического опьянения, признался, что изготавливал запрещенное средство для личного употребления.

Росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу на место преступления, а задержанного доставили в полицию.

С места преступления была также изъята марихуана, массой более 650 грамм. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

 

Фото: Росгвардия Бурятии

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