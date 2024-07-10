Происшествия 10.07.2024 в 14:46

Жительница Улан-Удэ «развела» студента, приехавшего в Бурятию на практику

Прикинувшись администратором гостиницы, девушка обобрала пьяного парня
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ «развела» студента, приехавшего в Бурятию на практику
В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнюю горожанку, подозреваемую в краже имущества и денег у студента, приехавшего в Бурятию на производственную практику.

Как рассказали в МВД Бурятии, ночью 7 июля молодой человек вместе с другом, учащимся того же вуза, прогуливались по улицам города. Поскольку юноши были пьяны, они решили не возвращаться в общежитие, а снять номер в гостинице.

Около отеля молодые люди встретили девушку. Та представилась администратором и, пообещав организовать заселение, попросила оплату за комнату. Видя, что пьяный парень не справляется с переводом средств, она предложила помощь, и, взяв в руки его телефон, перечислила себе около 12 тысяч рублей. А затем похитила у него золотую цепочку с крестиком: её она забрала под предлогом сохранности на время, пока приятели-студенты уладят внезапно возникшую словесную перепалку с компанией прохожих.

Когда конфликт между молодыми людьми был исчерпан, а пьяных студентов в гостиницу не заселили, девушка солгала, что ювелирное изделие у неё забрали их оппоненты. Затем, по просьбе юношей, она заказала им такси до общежития.

Когда студенты протрезвели и пришли в себя, потерпевший увидел в телефоне перевод денег с его банковского счёта и обратились в полицию.

«Злоумышленница установлена и задержана. Оказалось, что она не имеет никакого отношения к персоналу гостиницы, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Похищенные со счета деньги, которые подозреваемая в ту же ночь потратила на времяпрепровождение в сауне, она обещала возместить. Цепочка с крестиком у неё изъяты», - рассказали в МВД Бурятии.

По фактам краж возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Фото: «Номер один»
Теги
кража

Все новости

В Улан-Удэ сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
10.07.2024 в 15:52
В Бурятии 11 июля стартует Межрегиональный слет многодетных родителей
10.07.2024 в 15:40
В Иволгинском дацане проходит величественный Майдари Хурал
10.07.2024 в 14:57
Жительница Улан-Удэ «развела» студента, приехавшего в Бурятию на практику
10.07.2024 в 14:46
Житель Улан-Удэ заработал 7 миллионов долларов на девушке с сайта знакомств
10.07.2024 в 14:33
Объединились на одной площадке
10.07.2024 в 14:18
На территории Забайкальского нацпарка ввели полный запрет на разведение открытого огня
10.07.2024 в 14:14
В Улан-Удэ депутат горсовета исполнил наказ избирателей
10.07.2024 в 14:11
В Улан-Удэ откроется выставка картин «Сестры. Песчинки Азии»
10.07.2024 в 13:29
Жительницу Бурятии на кладбище укусила гадюка
10.07.2024 в 13:08
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

Читайте также
В Улан-Удэ сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
Пожилая горожанка хотела взять кредит и перечислить деньги аферистам
10.07.2024 в 15:52
Житель Улан-Удэ заработал 7 миллионов долларов на девушке с сайта знакомств
Правда, «заработок» оказался фейковым, а потерянные мужчиной 7,5 миллионов - настоящими
10.07.2024 в 14:33
Жительницу Бурятии на кладбище укусила гадюка
Женщину экстренно госпитализировали, врачам удалось спасти ее жизнь
10.07.2024 в 13:08
18-летнего юношу задержали в Улан-Удэ при изготовлении наркотиков из конопли
Он признался, что делал его для личного употребления
10.07.2024 в 12:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru