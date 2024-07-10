Жительница Улан-Удэ «развела» студента, приехавшего в Бурятию на практику

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В Улан-Удэ сотрудники уголовного розыска задержали 27-летнюю горожанку, подозреваемую в краже имущества и денег у студента, приехавшего в Бурятию на производственную практику.Как рассказали в МВД Бурятии, ночью 7 июля молодой человек вместе с другом, учащимся того же вуза, прогуливались по улицам города. Поскольку юноши были пьяны, они решили не возвращаться в общежитие, а снять номер в гостинице.Около отеля молодые люди встретили девушку. Та представилась администратором и, пообещав организовать заселение, попросила оплату за комнату. Видя, что пьяный парень не справляется с переводом средств, она предложила помощь, и, взяв в руки его телефон, перечислила себе около 12 тысяч рублей. А затем похитила у него золотую цепочку с крестиком: её она забрала под предлогом сохранности на время, пока приятели-студенты уладят внезапно возникшую словесную перепалку с компанией прохожих.Когда конфликт между молодыми людьми был исчерпан, а пьяных студентов в гостиницу не заселили, девушка солгала, что ювелирное изделие у неё забрали их оппоненты. Затем, по просьбе юношей, она заказала им такси до общежития.Когда студенты протрезвели и пришли в себя, потерпевший увидел в телефоне перевод денег с его банковского счёта и обратились в полицию.«Злоумышленница установлена и задержана. Оказалось, что она не имеет никакого отношения к персоналу гостиницы, ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничество. Похищенные со счета деньги, которые подозреваемая в ту же ночь потратила на времяпрепровождение в сауне, она обещала возместить. Цепочка с крестиком у неё изъяты», - рассказали в МВД Бурятии.По фактам краж возбуждены уголовные дела, ведется следствие.