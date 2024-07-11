В Бурятии сохраняется сложная ситуация с пожарами. За последние сутки в республике обнаружено 20 возгораний в МБУ «Городское лесничество», Баргузинском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском, Селенгинском и Тарбагатайском районах.

- Причина пожара в городском лесничестве - неосторожное обращение с огнем, остальные возникли из-за сухой грозы, - прокомментировали в РАЛХе.

На утро 11 июля продолжаются работы по тушению 70 пожаров, в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах.

Также потушено 16 возгораний в МБУ «Городское лесничество», Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Иволгинском, Кижингинском, Курумканском, Кяхтинском, Прибайкальском и Хоринском районах.

На тушении сейчас работает 658 человек, задействовано 132 единицы техники.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 19 058,64 га.

В Бурятии продолжает действовать режим ЧС регионального значения.

Фото: РАЛХ