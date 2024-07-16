Происшествия 16.07.2024 в 16:17

Компания «Ozon» предупредила россиян о мошеннических схемах при онлайн-покупках

Это фейковые розыгрыши от имени магазина, фишинговые страницы авторизации, покупки или возврата товара
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Текст: Служба информации "Номер один"
Компания «Ozon» предупредила россиян о мошеннических схемах при онлайн-покупках

Один из ведущих интернет-магазинов в России «Ozon», и российская компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями «F.A.C.C.T.» в первом полугодии 2024 г. заблокировали 9341 скам-ресурсов и 3621 фишинговых сайтов, которые пытались использовать бренд маркетплейса для обмана пользователей.

- Основными видами мошенничества, с которыми чаще всего сталкивались специалисты, стали интернет-аферы с фейковыми розыгрышами от имени маркетплейса, фишинговые страницы авторизации, покупки или возврата товара. Главный способ продвижения мошеннических сайтов в этом году — это реклама в мессенджерах и соцсетях, - сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В 2023 г. компании «Ozon» и «F.A.С.С.T.» в общей сложности заблокировали более 39 000 мошеннических сайтов, которые использовали бренд маркетплейса для обмана покупателей.

Бум скама (скам (англ. scam) – это афера/мошенничество на просторах интернета) пришелся на второе полугодие из-за возросшей активности мошеннических «партнерских программ» — это пакетные предложения, которые позволяют мошенникам масштабировать бизнес, увеличивать прибыль и привлекать больше жертв.

Такие программы предлагали участникам различные варианты использования мошеннических сайтов с фейковыми розыгрышами. В первом полугодии 2024 г. было заблокировано 9341 подобных мошеннических сайтов, что почти в 19 раз больше значений аналогичного периода прошлого года.




Фото: Примеры фейковых розыгрышей

Не обошлось без фишинга: в последнее время он уступает по популярности скам-атакам, но все еще представляет серьезную угрозу.

В 2023 г. было заблокировано почти 16000 фишинговых сайтов, которые выдавали себя за страницы авторизации, покупки товаров или возврата денежных средств (популярная мошенническая схема «Мамонт»), либо порталы оплаты комиссии для получения приза в розыгрыше. В первом полугодии 2024 г. было заблокировано 3621 фишинговых ресурсов.

Как пояснили в полиции, основными источниками привлечения аудитории на скамерские и фишинговые ресурсы стали группы и аккаунты в мессенджерах и соцсетях. Их количество в первом полугодии 2024 г. значительно возросло — было заблокировано 1632 постов и групп, что почти в 7 раз больше, чем за весь 2023 год.

Рекомендации пользователям по соблюдению базовых правил цифровой грамотности, чтобы обезопасить свои онлайн-покупки:

1. Не переходите по ссылкам от незнакомых людей в мессенджерах или почте, а также всегда обращайте внимание на адрес отправителя. Маркетплейс не устраивает закрытых распродаж или розыгрыши скидок, и не отправляет ссылки на оплату товаров в личные сообщения. Также остерегайтесь предложений о работе с чрезмерно высоким доходом – скорее всего, пишут мошенники.

2. Прежде чем ввести в какую-либо форму данные своей банковской карты — изучите адрес сайта, «загуглите» его и проверьте, когда он был создан. Можно совершать покупки безопасно через официальное приложение, которое вы скачали в магазине мобильных приложений.

3. Не передавайте свои персональные данные незнакомым людям, включая адрес, номер телефона, пароли, одноразовые коды и любую другую информацию, – даже если собеседник представляется специалистом службы поддержки или продавцом маркетплейса.

4. Если подозреваете, что столкнулись с мошенническим сайтом – напишите в службу поддержки маркетплейса в чате приложения или на сайте, специалисты помогут разобраться в ситуации.

 

Фото: Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России

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мошенничество

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