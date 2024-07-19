Происшествия 19.07.2024 в 14:07

В Новосибирске пенсионерка три месяца жила с трупом сестры и 15 кошками

Не выдержав невыносимого запаха, соседи вызвали полицию
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске пенсионерка три месяца жила с трупом сестры и 15 кошками
Новосибирцы спасли 15 кошек из квартиры мертвой пенсионерки, тело которой пролежало там 3 месяца. В этой же квартире продолжала жить её душевнобольная сестра. Подробности жуткой истории - в материале КП-Новосибирск.

Квартира-склеп

Новосибирская домохозяйка Яна Прусс с детства помогала животным: брала на передержку, подвозила больных в ветклинику. 14 июля девушка увидела очередную просьбу о помощи в соцсетях и поехала в пятиэтажку на улицу Журавлева. Там из квартиры просили забрать кошек.

- Квартира была открыта, не опечатана. Я зашла внутрь, а там такой жуткий воздух. Дышать невозможно, глаза слезились от запаха. Стены грязные, на полу лежали экскременты животных. Вся квартира пахла гниением, и посреди этого склепа я увидела совсем маленького котенка, он побежал за шифоньер. Я полезла туда за ним, а достала оттуда троих, - рассказала КП-Новосибирск Яна.

За полчаса Яна смогла отловить пять котят, потом ей стало дурно. Работала в респираторе и перчатках, когда вернулась домой, сразу бросилась в ванную. Волосы, одежда и котята пропахли трупным ядом, девушка отмываться от запаха больше часа.

- Я даже нос и рот промывала хлоргексидином. Одежда, машина, переноски - все пропахло насквозь. Я в магазин зашла за кормом, от меня все шарахаются. Никому не пожелаю там оказаться, - сообщила девушка.

Три месяца жила с телом сестры

Соседи рассказали: в квартире на третьем этаже жили две пожилые сестры. Старшая была недееспособной, а младшая за ней ухаживала и опекала. Женщины опрятно одевались, их часто видели в магазине и на прогулке во дворе. В конце марта младшая сестра куда-то пропала, а старшая продолжала бродить по улицам. Из квартиры шел неприятный запах, в июле соседи не выдержали и вызвали полицию.

- Как мне рассказали родственники, младшая сестра умерла в апреле, и труп ее три месяца пролежал в квартире. В жаре, с закрытыми окнами – можете представить, что происходило с телом. А старшая сестра все это время там жила, - рассказала Яна. – На прошлой неделе забирали труп, и старшая говорила соседям, мол, «я думала, что жила с обезьянкой». Врачи забрали женщину в психбольницу.

На следующий день Яна вернулась обратно с волонтером Алексеем, он забрал еще пятерых котов. Девушка встретила сына умершей и удивилась: как с виду благополучный и интеллигентный мужчина мог допустить такое?

- Он сказал «Спасибо», разрешил забрать еще пятерых взрослых котов, мы поедем за ними в пятницу. Мы оставили корм, чтобы они не голодали. Я даже боюсь представить, чем кошки питались все эти три месяца. Сейчас привожу их в порядок, потом отвезу их в клинику, - сообщила Яна.

Фото: предоставлено героем публикации

Все новости

В Бурятии посчитали всех телят, ягнят и жеребят
19.07.2024 в 14:10
В Новосибирске пенсионерка три месяца жила с трупом сестры и 15 кошками
19.07.2024 в 14:07
В Бурятии не сбавляют темпа капремонта домов
19.07.2024 в 13:42
Продавец в Улан-Удэ ставки на спорт делал деньгами из кассы
19.07.2024 в 13:37
Бурятские художники поедут в Корею на международную выставку
19.07.2024 в 13:33
В Бурятии 18-летний пьяный водитель едва не угробил своего друга
19.07.2024 в 13:33
Наркомана в Улан-Удэ взяли с поличным
19.07.2024 в 12:57
В Улан-Удэ опубликовали видео момента ДТП с грузовиком
19.07.2024 в 12:36
В Улан-Удэ случилось восстание грузовиков
19.07.2024 в 12:31
В Бурятии опровергли информацию о пьяном министре за рулем
19.07.2024 в 12:11
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

Читайте также
Продавец в Улан-Удэ ставки на спорт делал деньгами из кассы
Зависимый игроман украл в итоге более 280 тысяч
19.07.2024 в 13:37
В Бурятии 18-летний пьяный водитель едва не угробил своего друга
Не пристегнутый пассажир получил травмы в перевернувшейся иномарке
19.07.2024 в 13:33
Наркомана в Улан-Удэ взяли с поличным
Запрещенку он прятал в пачке сигарет
19.07.2024 в 12:57
В Улан-Удэ опубликовали видео момента ДТП с грузовиком
Водителя, спровоцировавшего аварию, сейчас ищут
19.07.2024 в 12:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru