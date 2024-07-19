В Новосибирске пенсионерка три месяца жила с трупом сестры и 15 кошками

Новосибирцы спасли 15 кошек из квартиры мертвой пенсионерки, тело которой пролежало там 3 месяца. В этой же квартире продолжала жить её душевнобольная сестра. Подробности жуткой истории - в материале КП-Новосибирск





Квартира-склеп



Новосибирская домохозяйка Яна Прусс с детства помогала животным: брала на передержку, подвозила больных в ветклинику. 14 июля девушка увидела очередную просьбу о помощи в соцсетях и поехала в пятиэтажку на улицу Журавлева. Там из квартиры просили забрать кошек.- Квартира была открыта, не опечатана. Я зашла внутрь, а там такой жуткий воздух. Дышать невозможно, глаза слезились от запаха. Стены грязные, на полу лежали экскременты животных. Вся квартира пахла гниением, и посреди этого склепа я увидела совсем маленького котенка, он побежал за шифоньер. Я полезла туда за ним, а достала оттуда троих, - рассказала КП-Новосибирск Яна.За полчаса Яна смогла отловить пять котят, потом ей стало дурно. Работала в респираторе и перчатках, когда вернулась домой, сразу бросилась в ванную. Волосы, одежда и котята пропахли трупным ядом, девушка отмываться от запаха больше часа.- Я даже нос и рот промывала хлоргексидином. Одежда, машина, переноски - все пропахло насквозь. Я в магазин зашла за кормом, от меня все шарахаются. Никому не пожелаю там оказаться, - сообщила девушка.Соседи рассказали: в квартире на третьем этаже жили две пожилые сестры. Старшая была недееспособной, а младшая за ней ухаживала и опекала. Женщины опрятно одевались, их часто видели в магазине и на прогулке во дворе. В конце марта младшая сестра куда-то пропала, а старшая продолжала бродить по улицам. Из квартиры шел неприятный запах, в июле соседи не выдержали и вызвали полицию.- Как мне рассказали родственники, младшая сестра умерла в апреле, и труп ее три месяца пролежал в квартире. В жаре, с закрытыми окнами – можете представить, что происходило с телом. А старшая сестра все это время там жила, - рассказала Яна. – На прошлой неделе забирали труп, и старшая говорила соседям, мол, «я думала, что жила с обезьянкой». Врачи забрали женщину в психбольницу.На следующий день Яна вернулась обратно с волонтером Алексеем, он забрал еще пятерых котов. Девушка встретила сына умершей и удивилась: как с виду благополучный и интеллигентный мужчина мог допустить такое?- Он сказал «Спасибо», разрешил забрать еще пятерых взрослых котов, мы поедем за ними в пятницу. Мы оставили корм, чтобы они не голодали. Я даже боюсь представить, чем кошки питались все эти три месяца. Сейчас привожу их в порядок, потом отвезу их в клинику, - сообщила Яна.Фото: предоставлено героем публикации