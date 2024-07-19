В Улан-Удэ удалось спасти от мошенников миллион горожанина

60-летний улан-удэнец, ставший жертвой псевдо-брокеров, чуть не лишился миллиона рублей. Полицейские, к которым он обратился, сумели притормозить «уход» денег на счет мошенников, оперативно связавшись с банком.

По классике жанра – всё началось со звонка на мобильный потерпевшего.

- Неизвестный рекламировал заработок на купле-продаже криптовалюты. Горожанин, заинтересовавшись, решил попробовать себя в новом деле и осуществил первую сделку на сумму 5 тысяч рублей. Получив первую прибыль в 1,5 тысячи рублей, вложил 7 тысяч, но вдруг передумал сотрудничать с «трейдером» и решил закрыть все счета. Однако мошенник предупредил, что теперь необходимо провести процедуру закрытия счета, для чего следует внести 20 тысяч долларов и формально прокрутить их, - рассказывают в полиции.

Поскольку такой суммы у жителя Улан-Удэ не оказалось, он оформил онлайн-кредит в банке на сумму 1,8 миллионов рублей и 990 тысяч перевел на указанную злоумышленниками банковскую карту. После телефон заявителя по непонятным причинам оказался заблокирован.

- Сотрудники полиции, к которым своевременно обратился потерпевший, незамедлительно сообщили о произошедшем в службу безопасности банка. Оказалось, что средства еще не ушли со счета афериста-получателя. По ходатайству полицейских счет был заблокирован. В настоящее время принимаются меры для возвращения их потерпевшему. Так благодаря оперативной работе полицейских и сотрудников банка деньги удалось сохранить, - добавили в МВД республики.

Фото: Номер один