Происшествия 21.07.2024 в 12:11

Спасатели помогли одинокой 82-летней бабушке в Гусиноозерске

Из-за обострения сахарного диабета она не могла встать с кровати и вызвать скорую помощь
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Текст: Служба информации "Номер один"
Спасатели помогли одинокой 82-летней бабушке в Гусиноозерске

Вечером, 20 июля, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в городе Гусиноозерск, в запертой изнутри квартире находится пожилая женщина, 1942 года рождения. Она не открывает дверь и не отвечает на телефонные звонки.

- Спасатели БРПСС, в присутствии сотрудников полиции, с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь квартиры, тем самым обеспечили доступ в помещение её родственникам и бригаде врачей. В одной из комнат на кровати, в сознании, была обнаружена хозяйка квартиры. Женщина имеет хроническое заболевание - диабет, из-за плохого самочувствия она не смогла самостоятельно подняться с кровати, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Спасатели призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности людям.

За помощью вы можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

 

Фото: республиканское агентство ГО и ЧС


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ЗУРХАЙ
с 17 по 23 июля

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