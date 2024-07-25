Происшествия 25.07.2024 в 15:50

В Бурятии сельчанин обворовал туристов

Ночью мужчина проник на территорию гостевого дома и похитил телефон
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии сельчанин обворовал туристов
В Бурятии оперативники уголовного розыска задержали 36-летнего жителя села Баргузин, подозреваемого в краже имущества из гостевого дома в Горячинске.

«Ночью злоумышленник проник на территорию гостевого дома, в котором проживала семья туристов, и похитил телефон подростка, оставленный им на столе у открытого окна. Ущерб составил около 8 тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.

Как выяснилось, задержанный мужчина ранее уже был неоднократно судим, в том числе, за кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством. Похищенный телефон он успел продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Фото: «Номер один»
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