Происшествия 26.07.2024 в 15:12

«Моя дочь умерла, а мы просто пожмем руки?»

Дело хирурга, по чьей вине умерла двухлетняя девочка, предложили вернуть в суд
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Текст: КП-Новосибирск
«Моя дочь умерла, а мы просто пожмем руки?»
Хирург получил за смерть Аделины условный срок. Фото: предоставлено семьей девочки/ Мария Новикова﻿
Дело новосибирского хирурга, по чьей вине умерла двухлетняя Аделина Кинчарова, вновь могут вернуть в Центральный районный суд. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама умершей девочки.

Напомним, трагедия в семье Кинчаровых произошла 19 января 2020 года: именно тогда Аделине резко стало плохо. Через час после того, как девочка выпила йогурт, она не смогла сходить на горшок, ее вырвало. Родители вызвали скорую помощь, Аделину увезли в больницу.

- Фельдшер скорой медицинской помощи поставил Аделине верный предварительный диагноз: острая кишечная непроходимость (под вопросом). В больнице врач ультразвуковой диагностики по результату проведённого УЗИ предположила тот же диагноз, что и фельдшер. Помимо этого, на рентгеновском снимке также имелась картина острой кишечной непроходимости — об этом говорят все проведённые по делу экспертизы и проверки, — объяснил юрист Максим Колесников, защищающий интересы семьи Аделины в суде. — Однако всё это было проигнорировано хирургом.

Хирург Дмитрий Аксенов увидел, что у ребёнка очень повышен сахар в крови, и поставил диагноз — сахарный диабет. Направил в другую больницу, но и там маленькую пациентку не спасли: 20 января Аделина умерла. А на хирурга завели уголовное дело по статье «Халатность».

- Я, конечно, признаю свою врачебную ошибку. Для ребенка сделал всё, что мог, — заявил на суде 68-летний врач. Он после трагедии уволился, ушёл из профессии.

Суд вменил ему три года условно и обязал выплатить 400 тысяч рублей за проведенные экспертизы. Но и родители Аделины, и прокуратура посчитали приговор слишком мягким и обжаловали его.

- Но прокуратура сейчас предлагает отправить дело на новое рассмотрение в Центральный районный суд. То есть все разбирательства начнутся заново, и на сколько они затянутся, непонятно. В прошлый раз только между тем, как мы выступили в прениях, и оглашением приговора прошло полгода. А у нас срок давности дела истекает в январе 2026 года. И что в итоге будет? Моя дочь умерла, а мы просто пожмем друг другу руки и разойдемся, врача не накажут? – переживает Елена, мама умершей девочки.

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