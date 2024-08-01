Сочинский самолет незапланированно приземлился в Улан-Удэ

Ночью аэропорт Байкал опять поработал запасным для аэропорта Иркутск. Рейсу шедшему из Сочи пришлось переждать плохие метеоусловия в Улан-Удэ. Спустя некоторое время самолет благополучно вылетел по месту назначения.

- Лето для нас не только самый активный сезон регулярных рейсов, но и частая работа запасным аэропортом. Территория Сибири и Дальнего Востока огромная и количество аэропортов, работающих круглосуточно, очень мало. В июле Улан-Удэ принял 15 рейсов в качестве запасного аэродрома из других городов. Но самый напряжённый месяц обычно – это август. В прошлом году в августе в качестве запасного аэродрома мы приняли 39 рейсов, - комментирует директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Фото: Номер один