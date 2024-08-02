Грузовик и легковушка пострадали из-за пьяного десантника в Улан-Удэ

Сегодня утром, 2 августа, произошло ДТП с участием грузовика и легкового отечественного автомобиля. Причиной его стал мужчина, отметивший праздник воздушно-десантных войск.

- Из-за пьяного пешехода, отмечающего с самого утра праздник 2-е августа, на нерегулируемом пешеходом переходе в 104-м квартале произошло ДТП, - сообщают в группе «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Аварийные инспекторы добавили, что грузовик не успел остановиться и стукнул Ладу, которая решила пропустить нетрезвого мужчину. Но из-за мокрого асфальта тормозной путь увеличен, поэтому и произошло столкновение.

Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»



