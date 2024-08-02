Происшествия 02.08.2024 в 10:39
Грузовик и легковушка пострадали из-за пьяного десантника в Улан-Удэ
Пропуская мужчину, машины въехали друг в друга
Текст: Елена Кокорина
Сегодня утром, 2 августа, произошло ДТП с участием грузовика и легкового отечественного автомобиля. Причиной его стал мужчина, отметивший праздник воздушно-десантных войск.
- Из-за пьяного пешехода, отмечающего с самого утра праздник 2-е августа, на нерегулируемом пешеходом переходе в 104-м квартале произошло ДТП, - сообщают в группе «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».
Аварийные инспекторы добавили, что грузовик не успел остановиться и стукнул Ладу, которая решила пропустить нетрезвого мужчину. Но из-за мокрого асфальта тормозной путь увеличен, поэтому и произошло столкновение.
Фото: скриншот видео «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»