Происшествия 03.08.2024 в 09:46

В Бурятии потушили крупный лесной пожар вблизи поселка Майский

Сейчас в лесах республики действует 19 огненных очагов
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили крупный лесной пожар вблизи поселка Майский
За прошедшие сутки в Бурятии ликвидировали 8 лесных пожаров на общей площади 11854 га - в Баунтовском, Муйском, Еравнинском и Курумканском районах. Новых возгораний в лесах вчера не произошло, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 3 августа в республике продолжают действовать 19 лесных пожаров на общей площади 7636 га - в Баунтовском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. В их тушении задействованы 279 человек и 38 единиц лесопожарной техники.

- В Курумканком районе ликвидирован сложный лесной пожар вблизи поселка Майский. Самый крупный по площади пожар действует в Баунтовском районе на площади 6725 га, в тушении данного возгорания участвуют 37 специалистов «Забайкальской базы авиационной охраны лесов», все работы ведутся вручную. В Муйском районе 9 лесных пожаров, вчера ликвидировали 3 возгорания, - рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
 
Фото: РАЛХ
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